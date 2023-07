Foi fundado na sexta-feira (30/06), em São Paulo, o Sindicato Nacional dos Magistrados Brasileiros (SindMagis). É a primeira vez que magistrados de todo o País se unem para a criação de um sindicato – até então, juízes, desembargadores e ministros eram representados por Associações. A baiana Cyntia Cordeiro Santos, juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), foi eleita como primeira presidente do SindMagis.

A Assembleia que decidiu sacramentar a fundação do Sindicato foi presidida pela juíza do Trabalho Ivone de Souza Toniolo do Prado Queiroz, titular da 6ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo (TRT da 2ª Região). O SindMagis representará todos os magistrados do Brasil: da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça dos Estados, Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Representará magistrados de todas as instâncias: primeiro grau, segundo grau (Tribunais de Justiça) e Cortes Superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar.

Além da defesa da categoria, o Sindicato Nacional dos Magistrados Brasileiros terá como principal objetivo a recomposição dos subsídios de juízes, desembargadores e ministros, que estão, segundo a categoria, com defasagem de aproximadamente 50% em relação à inflação.

QUEM É CYNTIA CORDEIRO SANTOS

Primeira presidente do Sindicato Nacional dos Magistrados Brasileiros, Cyntia Cordeiro Santos possui graduação em Direito pela Universidade Católica do Salvador. É especialista em Direito e Processo do Trabalho; Mestre em Direito pelo Centro Universitário FG (UNIFG); Doutoranda em Direito pela Unesa/RJ. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria Geral do Processo, Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela tem ainda pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Instituto de Ensino Jurídico (Juspodivm) em convênio com o Instituto de Educação Superior (Unyahna).

Créditos: Blog do Elimar Côrtes