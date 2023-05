O general Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, foi ao Quartel General do Exército, em Brasília, na última semana para conversar sobre a situação do filho.

De acordo com informações do Terra Brasil Notícias, companheiros de caserna do general dizem que ele está muito irritado.

O militar da reserva, que se formou junto com Jair Bolsonaro (PL) na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1977 e que seguiu sendo seu amigo íntimo, estava lotado, durante o governo Bolsonaro, no escritório da Apex em Miami, nos EUA, uma agência governamental voltada para o comércio exterior.

Mauro Cesar Cid disse a interlocutores que não admitirá que o seu filho seja deixado para trás.