A Boeing, fabricante de aviões, anunciou que planeja demitir cerca de 2 mil funcionários nas áreas de finanças e recursos humanos da companhia ao longo do ano. A intenção da empresa é simplificar a “estrutura corporativa”.

Conforme o comunicado, a fabricante pretende a implementar a reestruturação nos postos de trabalho por meio de combinação de demissões e redução de posições. A companhia confirmou que está terceirizando cerca de um terço dessas vagas para a Tata Consulting Services, na Índia.

Segundo a Boeing, os cortes nos departamentos de finanças e recursos humanos permitem que a empresa concentre seus recursos em melhor apoiar seus produtos, serviços e esforços de desenvolvimento na área de produção.

No mês passado, a Boeing anunciou que iria contratar 10 mil funcionários em 2023, para as áreas de engenharia e de manufatura. No ano passado, a companhia contratou cerca de 15 mil trabalhadores, mas, na ocasião, afirmou que algumas vagas administrativas seriam cortadas. Até o mês passado, a empresa tinha aproximadamente 156 mil pessoas contratadas.

*Money Report