A jornalista Giuliana Morrone foi mais uma das profissionais do setor de jornalismo da Rede Globo a ser demitida em meio à reformulação interna vivida nos bastidores da emissora carioca. Conhecida, sobretudo, por suas coberturas sobre a política nacional, com foco em Brasília, a veterana dedicou 36 anos de sua carreira à empresa da qual foi desligada nos últimos dias.

Segundo o portal ÁreaVip, em um texto publicado a partir de seu perfil oficial no Instagram, Giuliana Morrone deixou uma mensagem reflexiva sobre o momento que enfrenta em sua vida. A jornalista demonstrou um sentimento de enorme gratidão à Rede Globo pelos vários anos de trabalhos na casa, além de ter projetado um futuro profissional ainda mais ambicioso, ao dizer que sua vida não é cíclica, mas marcada por “saltos, mergulhos, curvas e retas”.

Giuliana Morrone contou aos seus seguidores que a paixão pelo jornalismo foi aflorada em seu íntimo ainda jovem, quando tinha 14 anos de idade. À época, a então adolescente conseguiu uma entrevista exclusiva com a poetisa Cora Coralina, que foi publicada no jornalzinho de sua escola. Desde então, a repórter nunca teve dúvidas de que a sua carreira seria neste setor.

Na sequência do texto emotivo, Giuliana Morrone relembrou alguns momentos memoráveis de sua carreira. Em busca das notícias a serem transmitidas aos telespectadores, mencionou alguns dos perrengues, a exemplo de uma entrevista em inglês com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, em italiano diante de Sophia Loren, além de muitas conversas em Língua Portuguesa com os principais atores do centro da política nacional, em Brasília.

Com efeito, a jornalista ainda não cravou como será o seu futuro após a demissão da Rede Globo, muito embora tenha esclarecido que voos ainda maiores são projetados para a sua vida. Giuliana Morrone se definiu como uma amante da verdade e pretende seguir em sua busca.