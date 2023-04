Em mais uma onda de demissão em massa, a TV Globo demitiu ontem (4) e também nesta quarta-feira (5) grandes nomes do jornalismo brasileiro, conhecidos nas telinhas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e na Globo Minas.

Em nota, o canal carioca, confirmou as demissões. “Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz o comunicado.

Entre os nomes, estão veteranos como os repórteres César Galvão e Fabio Turci, de São Paulo, e Fábio William, âncora do “DF1” e que fazia parte do rodízio de apresentadores do “Jornal Hoje” e “Bom Dia Brasil”.

A repórter Thaís Itaqui está entre os profissionais dispensados nesta quarta-feira. Thaís tinha 16 anos na Globo e foi da primeira geração do “Profissão Repórter”, de Caco Barcellos. Desde 2013, a jornalista atuava em um núcleo de reportagens da GloboNews.

Em São Paulo, Márcia Corrêa, editora-chefe do “Bom Dia São Paulo” – telejornal apresentado por Rodrigo Bocardi – foi demitida. Ela trabalhava na emissora há 33 anos. Outra profissional dispensada foi Emilene Silva, que era editora do “Jornal Hoje”.

No portal, G1, foram demitidos os jornalistas Sávio Ladeira, Edmundo Silva, Olivia Henriques e Marta Cavallini. Em Brasília, Lúcia Carneiro, editora da GloboNews, foi dispensada, assim como Márcia Witczak, editora local e apresentadora da agenda cultural no DF1. Celso Fontão, que atuou como editor na GloboNews e no “Jornal da Globo”, também foi desligado da emissora.

Outra profissional demitida nesta quarta-feira foi Anna Karina Bernardoni. Ela era chefe de programas e supervisora-executiva de projetos especiais da GloboNews.

GLOBO MINAS É AFETADA PELA ONDA DE DEMISSÕES

A onda de demissões que a Globo promove neste mês atingiu a alta cúpula da emissora em Minas Gerais. Marcelo Moreira, diretor de jornalismo da emissora no Estado, foi demitido nessa terça-feira (4). A emissora também dispensou Marcelo Canellas, Eduardo Tchao, Mônica Sanches e Flávia Januzzi. Além deles, o diretor do “Fantástico”, Jorge Espírito Santo, mais conhecido como Jorjão, e outros produtores e editores também foram dispensados.

Com informações de O Tempo