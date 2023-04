O Grupo Globo vendeu o prédio histórico localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. O edifício, que era sede da empresa desde sua fundação, agora será um prédio residencial.

O imóvel será transformado em apartamentos com quarto e sala, além de estúdios. Ao todo, são mais de 130 unidades. O nome do empreendimento será Residencial Edifício Rede Globo, informou o site Notícias da TV. A pré-venda das unidades está sendo anunciada por corretores de imóveis.

Em comunicado, a Globo informou que “mantém conversas sobre a venda do prédio” com o objetivo “de alienar o ativo, que está totalmente desocupado desde agosto de 2022, reflexo da natural sinergia gerada pelas operações após a unificação dos negócios no âmbito do programa Uma Só Globo”, informou a emissora em nota.

A transferência dos profissionais do marketing, assessoria de imprensa e departamento comercial, que trabalhavam no local, aconteceu em 2019 para prédios alugados na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Desde então, o prédio está desocupado.

GLOBO FECHA 2022 COM PREJUÍZO MILIONÁRIO

O balanço das contas da Globo de 2022, divulgado no final de março, indicou que a emissora carioca terminou o ano com prejuízo milionário.

No ano passado, o prejuízo da emissora foi de R$ 41 milhões. Em 2021, as contas também ficaram no negativo: R$ 121 milhões.

Entre outros pontos, os executivos destacaram no comunicado que os gastos da Globo aumentaram ao longo do ano passado. Mesmo com os cortes e diversas demissões promovidos em 2022, os custos da emissora cresceram em R$ 660 milhões.

Com informações da Revista Oeste