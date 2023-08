O governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), entregou na manhã desta quinta-feira (17), as obras de pavimentação da LMG-760. A melhoria do trecho, de aproximadamente 50 quilômetros, era aguardada pela população local há cerca de 40 anos.

As intervenções fazem parte do Provias, programa do governo mineiro que é o maior pacote de obras rodoviárias da última década. Mais de 216 mil pessoas serão beneficiadas, com investimento da ordem de R$ 207 milhões.

A cerimônia de entrega das obras da rodovia foi realizada no entroncamento com a MG-320, no município de São José do Goiabal. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema, do vice-governador Professor Mateus, do secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, e de outras autoridades.

“É um prazer estar em São José do Goiabal neste momento tão importante, não só para a região, como para Minas Gerais, já que estamos entregando aqui a maior obra do meu governo. Um investimento de mais de R$ 200 milhões em uma melhoria que vai trazer desenvolvimento, gerar investimentos e empregos em toda a região, já que ela conecta o Vale do Aço à Zona da Mata”, enfatizou o governador.

Neste momento, o Governo de Minas Gerais tem 52 obras sendo realizadas em todo o Estado.

“É nisso que acreditamos: em um governo sério, com gente competente e que olha para o futuro. Um governo que preza pela gestão. Porque onde tem gestão, tem realização. E vamos fazer muito ainda por Minas Gerais”, acrescentou Romeu Zema.

Na sequência, o vice-governador Professor Mateus ressaltou as melhorias na gestão do Estado que impactam de maneira positiva na vida do cidadão.

“É um orgulho estar aqui hoje, pois essa obra, especificamente, já teve três grandes inaugurações de papel. No passado, houve almoço, festa, churrasco. Mas o nosso jeito é um pouco diferente. Estamos aqui, neste momento, entregando a obra realizada, tirando fotos com asfalto do lado e não com papel assinado, porque é assim que a gente muda a vida das pessoas: garantindo que as obras aconteçam”, afirmou.

MAIS DESENVOLVIMENTO

Somadas, as recuperações funcionais da LMG-760 e da MG-320 vão encurtar o caminho entre o Vale do Aço e a Zona da Mata Mineira, uma vez que vai conectar essas regiões à BR-381 e à BR-262, duas importantes rodovias federais que também serão desafogadas com as melhorias.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, a conclusão da rodovia vai reforçar, ainda, o desenvolvimento econômico da região.

“Esta conexão vai reforçar o nosso desenvolvimento econômico, além de melhorar a visitação ao nosso Parque do Rio Doce, que ainda é tão desconhecido por nós mineiros”, disse.

O secretário acrescentou, também, que novas melhorias estão sendo realizadas em Minas Gerais.

“O nosso desafio é grande, pois temos a maior malha viária do país, mas seguimos animados e otimistas. De um ano para cá, já são 38 obras concluídas por meio do Provias. E temos mais 30 obras para dar ordem de início, ainda em 2023. Então, há muitas obras acontecendo, e isso é perceptível. Esse é um compromisso nosso, uma determinação do governador, e vamos avançar com essa pauta tão relevante para o nosso estado”, acrescentou.

A nova LMG-760 vai melhorar, por exemplo, a vida de Antônio Henrique Cunha, de 47 anos, o ex-caminhoneiro que agora é comerciante na cidade de São José do Goiabal. Experiente condutor, ele passou por diversas vezes pela antiga estrada e enfrentou dificuldades por muito tempo no trecho.

“Sou nascido e criado aqui na cidade e, desde que me entendo por gente, eu estou esperando esse asfalto aqui. Antes, era terra pura e muito buraco. Quando chovia, então, dava um barro que atolava os carros e não dava para passar. Fui caminhoneiro por 15 anos e já fiquei com o caminhão quebrado por causa da estrada ruim. Já sofri muito nesse pedacinho aqui até o Vale do Aço”, lembrou.

“Agora, ficou ótimo. E uma estrada boa traz muitos benefícios: o transporte fica melhor e o deslocamento mais rápido caso precise ir a algum hospital ou fazer alguma logística”, complementou Antônio Henrique.

OBRA AGUARDADA

As intervenções na LMG-760 eram reivindicadas há cerca de 40 anos pela população local e, agora, vai beneficiar não apenas o turismo, mas toda a cadeia produtiva da região. Antes da conclusão, apenas oito quilômetros eram asfaltados.

Hernane José Bittencourt é morador da cidade de Timóteo e, em 1985, fundou o movimento ‘Asfalta MG-760’. Desde então, são 38 anos de luta para que a rodovia fosse pavimentada.

“Nesse tempo, vimos quatro assinaturas de ordem de serviço, cinco eventos de início de obra, mas só hoje a via está pronta. E isso se dá por conta de uma boa gestão, que age com responsabilidade e compromisso. É a realização de um sonho”, enfatizou.

TURISMO

A pavimentação da rodovia vai ampliar a circulação de produtos e serviços entre duas importantes regiões do estado, além de beneficiar diretamente um dos mais importantes patrimônios naturais do Vale do Aço: o Parque Estadual do Rio Doce.

Ao facilitar o acesso aos atrativos naturais da Bacia do Rio Doce, o turismo na região, por sua vez, vai impulsionar a economia local. A estimativa é que ocorra aumento de pelo menos 50% na visitação ao parque que, atualmente, recebe cerca de 15 mil visitantes por ano.

MG-320

Nas intervenções que já estão em andamento na MG-320, também na região, a pista de rolamento passará a ter sete metros de largura. Além da faixa mais larga, serão implantados acostamentos com dimensão de 1,5 metro e dispositivos de drenagem redimensionados.

Nos seis quilômetros de obras da MG-320, será realizada a recuperação funcional da pista existente, o que consiste em devolver à rodovia seu estado original, além de pintura da sinalização horizontal, implantação de tachas refletivas no eixo e bordos, além da revisão da sinalização vertical, com colocação de novas placas e o restabelecimento dos dispositivos de drenagem.