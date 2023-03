O trabalho de Comunicação Digital do Governo de Minas Gerais está entre os destaques do Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública. O Estado foi indicado em três das categorias: Transparência, Colaboração e Inovação na Comunicação.

A premiação tem como objetivo não apenas ressaltar as boas práticas de comunicação pública, mas também contribuir para que possam ser disseminadas por toda a rede.

Os resultados obtidos pelo Governo do Estado foram avaliados a partir de critérios como pertinência temática, impacto coletivo e envolvimento/engajamento das publicações.

REFERÊNCIA

Não por acaso, o governo estadual está entre as finalistas de Transparência e Colaboração.

Na atual gestão, conforme dados divulgados pela Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) sobre os últimos quatro anos, Minas se tornou referência em transparência pública e tem se destacado nas principais avaliações realizadas nos níveis federal, estadual e municipal. Minas Gerais é, também, a única unidade federativa a ocupar o pódio nos principais rankings do país, entre outros reconhecimentos (clique aqui).

Já no campo da colaboração, o compromisso público está refletido não apenas na divulgação de ações que impactam positivamente a vida dos mineiros, mas também na coordenação de ações e trabalhos entre as secretarias e órgãos que fazem as iniciativas chegarem ao cidadão, na ponta.

São exemplos, entre outros, a diretriz de permanente atuação integrada entre as Forças de Segurança do Estado e a realização colaborativa de eventos, como a recente programação do Carnaval da Liberdade. O resultado foi fruto de trabalho coordenado entre diferentes pastas, com o compromisso de realização de uma festa inclusiva e segura, a primeira após o período mais crítico da pandemia.

No prêmio em questão, a indicação se deu pelo vínculo digital entre o Governo de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em divulgações em parceria nas redes, com relevantes impactos e resultados.

INOVAÇÃO

O Laboratório de Inovação em Governo – LAB.mg – foi o responsável por colocar o Estado como finalista na categoria Inovação na Comunicação. Iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag/MG) e da Fundação João Pinheiro (FJP), o LAB.mg compartilha conhecimento e experiências de inovação no serviço público.

Dois eixos norteiam o trabalho: projetos inovadores para solucionar desafios públicos; e disseminação da cultura de inovação.