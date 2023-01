O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), publicou edital definindo os critérios para os concursos públicos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) da corporação.

O edital contempla 180 vagas para oficias, das quais 18 são para mulheres, e 2.821 vagas para soldados, sendo 283 para o sexo feminino, totalizando 3 mil vagas.

Conforme o edital, as inscrições serão abertas em 01/03. Já as provas serão realizadas no dia 07/05.

O documento também indica que o início das formações está previsto para 2023.

SEGURANÇA PÚBLICA

Realizada em 30/12/2022, a publicação do edital integra ação de políticas públicas promovida pelo Governo do Estado para a recomposição do efetivo da PMMG.

A formação de novos militares objetiva manter Minas como o estado mais seguro do Brasil, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Atualmente, a PMMG conta com cerca de 38 mil policiais.

PÚBLICO

Para concorrer, é preciso ser brasileiro, ter título de bacharel em Direito para Oficial e ter concluído o nível superior, em qualquer área, para soldado.

Também é necessário ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 metro e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

O último concurso foi realizado em 2021, sendo a formação iniciada e concluída em 2022.