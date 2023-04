Um integrante do governo Lula revelou à coluna de Daniel Cesar, do iG, que há um estudo para solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o Twitter seja banido do Brasil. A fonte, que falou de forma anônima ao colunista, é membro do Ministério da Justiça e deu algumas informações sobre este estudo que, segundo ele, se iniciou há algumas semanas.

Recentemente, o governo federal fez uma reunião com os representantes das principais redes sociais e o microblog, administrado pelo bilionário Elon Musk, foi a plataforma que mais desagradou ao governo.

Ao que tudo indica, o Twitter não aceitou cumprir o que foi solicitado pela equipe de Lula e, por este motivo, a ideia de impedir que a rede social seja acessada dentro do país começou.

“O Brasil não vai assistir de camarote o Twitter ou qualquer rede social praticar ou apoiar crimes. Quem não cumprir nossa legislação será punido e pode ser banido para sempre”, disse o membro do governo.

Há um estudo sobre o assunto sendo elaborado por equipes do Ministério da Justiça.

Com informações do site Contra a Corrupção