O Hope Movement, projeto de voluntariado que tem como objetivo ajudar as pessoas, levando amor e esperança, principalmente para aquelas que se encontram em vulnerabilidade social, inaugurou essa semana sua loja no Shopping Vale do Aço. Com ações que promovem a cultura, o esporte e o lazer, o Hope Movement ajuda famílias, homens, mulheres, crianças e idosos, de diversas formas, contando com um grupo de voluntários, conhecidos como os “laranjinhas”, em suas ações.

“A loja do shopping foi um grande presente de Deus para o projeto. Este ano retomamos nossas atividades, pós-pandemia, e tivemos esta oportunidade disponibilizada pelo shopping para mostrar um pouco do que fazemos, divulgando o projeto e cadastrando novos voluntários para o Hope”, explicou Bruno Alves, um dos fundadores do projeto.

Dentre as atividades do Hope, destacam-se visitas quinzenais em abrigos, asilos, e clínicas de recuperação, além de ações pontuais na sociedade, como o HopeDay e HopeKids. “Acreditamos na família como base indispensável no processo transformador da sociedade. Somos apaixonados por sorrisos verdadeiros e por renovar a esperança daqueles que precisam de uma oportunidade de transformação de vida”, disse Bruno. “O Hope é um projeto interdenominacional, que une pessoas com o desejo de contribuir com a sociedade, com a mensagem de um único Deus, que é amor e esperança”, acrescentou.

10 ANOS DO MOVIMENTO

Em 2023 o Hope Movement completa 10 anos de história, com expectativas e projetos a todo vapor. “Devido à pandemia, tivemos que pausar a maioria das atividades do Hope, mas carregamos uma história que muito nos orgulha e nos motiva a continuar. São 10 anos resgatando vidas, levando otimismo e amor para aqueles que mais necessitam”, afirmou Bruno. “Estamos a todo vapor no cadastro dos novos voluntários e captação de parceiros e doações para que o projeto funcione e atenda, cada vez mais, outras pessoas no Vale do Aço e região. Para o ano que vem, temos vários projetos para alcançar e impactar pessoas, e contamos com todos que comungam deste mesmo ideal”, acrescentou.

Para acompanhar as agendas e o trabalho do Hope Movement, acesse: https://www.instagram.com/hopemovement/ faça uma visita na loja do Hope, no Shopping Vale do Aço. Para se inscrever como voluntário, e também ser um laranjinha, se inscreva no site www.hopemovement.com.br.