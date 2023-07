O Departamento de Transporte e Trânsito de Ipatinga (Detra) informou nesta terça-feira (11) que adequações pontuais serão realizadas nos horários de algumas linhas de ônibus do município, nos próximos dias, em razão do período de férias escolares e também devido ao fato de muitos trabalhadores utilizarem o intervalo para seu descanso legal no meio do ano. Nesse período, o número de usuários diminui consideravelmente, sendo então definido junto à concessionária dos serviços um novo quadro de programação para operação dos coletivos em alguns itinerários, como normalmente acontece a cada ano.

A alteração dos horários, em caráter temporário, acontece a partir de 17 de julho, próxima segunda-feira. A previsão é de que a retomada do sistema anterior ocorra antes do fechamento do mês, em 28 de julho. Em caso de alguma necessidade excepcional, a empresa prestadora dos serviços também se compromete a atuar imediatamente para fortalecer o atendimento nas linhas. Caso sejam constatadas falhas na operação das linhas, os usuários devem entrar em contato por meio do telefone (31) 3829-8529.

A alteração dos horários em vista da redução do número de passageiros é acompanhada por uma equipe técnica da prefeitura, sendo feita paralelamente a uma redistribuição dos carros em circulação, de modo a preservar a movimentação dos trabalhadores em atividade nos seus deslocamentos diários.

De 17 a 28 de julho, as linhas que serão afetadas pelas medidas de adequação “com horários específicos” são as seguintes: 031; 090; 104; 300; 301; 302; 303; 305; 308; 400; 500.1; 600; 601; 604; 700; 800; 801; 803; 900; C1A; C2B.