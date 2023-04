Nesta quarta-feira (19), a CNN Brasil revelou com imagens exclusivas do Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Entre as informações apresentadas, duas câmeras apontaram a presença do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula (PT), o general Gonçalves Dias. Foram mais de 160 horas analisadas.

Às 16h29, duas câmeras registram imagens do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, durante ataques de invasores no Palácio do Planalto.

Inicialmente, ele caminha sozinho no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Gonçalves Dias tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete.

Após alguns minutos, o ministro aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo de criminosos.

Em seguida, surgem nas imagens outros integrantes do GSI, que parecem indicar também o caminho de saída para os invasores que estavam no terceiro andar do Palácio do Planalto.

As imagens exclusivas a que a CNN teve acesso mostram que em vários momentos funcionários do GSI e os invasores circulavam no Palácio do Planalto.

No terceiro andar, onde as câmeras registraram as imagens do ministro, os criminosos quebraram câmeras de segurança, mesas de vidro, o relógio Balthazar Martinot, obra de arte do século 17, que chegou ao Brasil pelas mãos de dom João VI em 1808, além de revirarem gavetas e móveis.

*CNN Brasil