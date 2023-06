A 33ª edição da Expo Usipa, um dos maiores eventos do setor da indústria, comércio e prestação de serviços do Brasil, acaba de anunciar a abertura das inscrições para palestras técnicas, que nesta edição serão 68 ao todo. A programação conta com especialistas e profissionais experientes. A Expo Usipa, através dos seus expositores, oferece uma oportunidade aos participantes de ampliar conhecimentos e aprimorar habilidades profissionais gratuitamente.

O evento, reconhecido por trazer insights valiosos sobre as mais recentes tendências e avanços tecnológicos da indústria, ocorrerá na Fiemg Vale do Aço, localizada na avenida Pedro Linhares Gomes, 5431 – Horto, em Ipatinga. Durante quatro dias consecutivos, de 18/07 (terça-feira) a 21/07 (sexta-feira), das 9h às 17h, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um ambiente propício ao aprendizado e à troca de conhecimentos.

Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, fala que essa é uma oportunidade de ampliar conhecimentos. “Estamos entusiasmados em trazer uma programação diversificada e de alto nível para a 33ª edição da Expo Usipa. Os especialistas e profissionais experientes trazidos pelas empresas expositoras compartilharão conhecimentos valiosos sobre as mais recentes tendências e avanços tecnológicos da indústria. Convidamos a todos a aproveitarem essa oportunidade única para ampliar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades profissionais”, ressaltou Mesquita.

Os interessados poderão escolher entre uma variedade de palestras ministradas por especialistas da indústria. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Expo Usipa, no menu “Palestras Técnicas”. O cadastro é necessário, devido ao limite de participantes por sala e também para poder emitir o certificado de participação.

EXPO USIPA 2023

A Expo Usipa é reconhecida como uma oportunidade ímpar para profissionais da indústria expandirem seus conhecimentos, atualizarem-se sobre as últimas inovações tecnológicas e estabelecerem conexões valiosas no setor. Trata-se de um evento de destaque no calendário industrial de Minas Gerais.

A feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços é realizada pela Usipa e conta com o patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money, Vale e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.