Casais do município que desejarem oficializar a união civil têm até o dia 12 de maio para se inscrever presencialmente no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), que funciona no prédio da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.

A ação é realizada pela Secretaria de Governança Política, com o apoio da Secretaria de Governança de Assistência Social, atendendo ao Projeto de Lei 4362 de 6 de abril de 2021, que institui o “Dia do Casamento Civil Comunitário”.

A previsão é que sejam realizados até 50 casamentos.

A cerimônia com efeito civil está marcada para o dia 30 de junho de 2023, no Espaço de Festas do Hotel Metropolitano em Coronel Fabriciano.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

– Ser residente no município;

– Viver em união estável ou possuir filhos que sejam frutos dessa união;

– Ser cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico – atualizado);

– Certidão de Nascimento dos noivos (dentro do prazo de 90 dias);

– Original da Carteira de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

– Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Comprovante de endereço

Serviço:

Casamento Comunitário em Coronel Fabriciano

Período de inscrição: 05 de abril a 12 de maio

Local: Centro de Atenção ao Cidadão (CAC)

Telefone: 31 3865-1231

Rua: Pedro Nolasco, 22, Centro – Prédio da Câmara Municipal de Cel. Fabriciano

Horário: 13h às 17h