Em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a Prefeitura de Ipatinga realizou nesta sexta-feira (4), no plenário da Câmara de Vereadores, a 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Com o tema “Por democracia com comida de verdade, produção sustentável e soberania alimentar”, o encontro contou com representantes de diversas entidades, promovendo a discussão de políticas públicas de combate à insegurança alimentar.

Durante a conferência, o presidente do Conselho de Segurança Alimentar (Consea) de Ipatinga, Anderson Silva Souto, destacou os resultados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Brasil, que apontou um aumento preocupante de 14 milhões de brasileiros em situação de fome em 2022. Essa realidade demonstra a importância de investimentos em políticas públicas para combater a fome e a insegurança alimentar no país.

A secretária de Assistência Social de Ipatinga, Jany Mara Bartolomeu, enfatizou que a conferência é um espaço essencial para fortalecer o controle social e a execução transparente de prestação de contas à sociedade civil. Durante a atual gestão, a repartição realizou importantes ações, como a instituição da Política de Segurança Alimentar e Nutricional e a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), que possibilita a integração de esforços em âmbito nacional para enfrentar questões alimentares e nutricionais.

“Essa conferência representa um importante passo para fortalecer as estratégias de segurança alimentar e nutricional em Ipatinga, buscando soluções sustentáveis e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos”, assinala a secretária.

Além disso, foi criada a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo a cooperação entre diferentes setores para a implementação de ações concretas na área. Essas iniciativas refletem o comprometimento da Prefeitura de Ipatinga em promover o bem-estar social e a qualidade de vida dos cidadãos, por meio da participação ativa dos Conselhos Municipais e do fortalecimento das políticas públicas.

Entre os projetos em destaque estão a reativação das atividades do Banco de Alimentos e a construção de uma Cozinha Comunitária no bairro Nova Esperança, que visam melhorar o acesso à alimentação para a população mais vulnerável da cidade.