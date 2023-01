A forte chuva que caiu sobre Ipatinga, na madrugada desta segunda-feira (2), com um altíssimo e surpreendente volume de precipitação pluviométrica, causou alagamentos em vários pontos da cidade. A Defesa Civil e todas as equipes de limpeza da Prefeitura de Ipatinga já estão nas ruas atendendo os pontos mais afetados na cidade.

Apesar de todo o trabalho de prevenção realizado ao longo do ano pela administração municipal, alguns pontos como a avenida Brasil, no bairro Iguaçu, e áreas do bairro Bom Jardim, foram mais atingidos.

Os canais de escoamento não comportaram o volume das enxurradas e a vazão das águas ficou comprometida nesses locais. Foram mais de 100 mm de chuvas em pouco mais de 1 hora, sendo que a previsão dos serviços de meteorologia era de apenas 12 mm para este dia. Diferentemente do que normalmente acontece, a chuva se concentrou mais na área urbana que nas zonas rurais, onde ficam as cabeceiras dos principais cursos hídricos do município, um fenômeno bastante surpreendente.

A prefeitura está em campo dando total suporte à população, por meio das secretarias de Obras Públicas (Semop), Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e Segurança e Convivência Cidadã (Sescon).

É importante ressaltar que não houve, até o momento, registro de ocorrências de maior gravidade. As equipes trabalham em ações de limpeza de ruas, desobstrução de bocas de lobo e atendimento às famílias que tiveram algum dano com o ocorrido.

DEFESA CIVIL

O Departamento de Defesa Civil atua em regime de plantão, atendendo a população 24 horas por dia. As chamadas de emergência e outras comunicações devem ser feitas aos números 199 e 3829- 8414.

Vale ressaltar que o tempo deverá permanecer instável pelos próximos dias e, assim, todos devem estar alertas, sobretudo nos locais considerados de risco.