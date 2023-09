A Prefeitura de Ipatinga, por intermédio do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), informa à população que, em virtude das celebrações do Dia da Independência, as linhas de transporte coletivo no município vão operar com horário especial nesta quinta-feira (7 de setembro).

Durante o feriado, os ônibus da empresa concessionária estarão cumprindo seus itinerários na cidade com horário equivalente ao de domingo. Mas já na sexta-feira (8), o serviço de transporte público retomará a programação normal.

Para mais informações sobre itinerários e horários, os usuários podem acessar o aplicativo BUSE.