A imprensa encontrou o perfil do Facebook do irmão da primeira-dama, Janja da Silva, chamado Luiz Cláudio da Silva, que se mostra um grande crítico ao Partido dos Trabalhadores (PT) e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Luiz Cláudio tem publicações antigas em sua conta na rede social criticando o partido de seu cunhado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, publicada em outubro de 2014, mostra o então deputado federal Jair Bolsonaro pedindo votos para Aécio Neves. Naquele ano, Dilma Rousseff foi reeleita.

Na mesma data, o irmão de Janja divulgou uma montagem onde ligava o desejo do governo Dilma de aprovar o Marco Civil da Internet, comparando com o bloqueio das redes sociais feito pelo ditador Nicolás Maduro.

Morador de Curitiba, no Paraná, Luiz Carlos mostrou os resultados das eleições de 2014, onde Aécio Neves teve 70% dos votos registrados nas zonas eleitorais da capital paranaense e comentou:

– O Curitibano pode no passado e no futuro reclamar: somos contra o PT. Somos verdadeiros brasileiros. Trabalhamos e não precisamos de Bolsa Família. Precisamos de justiça, saúde, educação, segurança e de respeito.

Mas não é só no passado que o cunhado de Lula se mostrava antipetista. Em 2022, ele publicou uma mensagem contra a invasão de uma igreja católica por um grupo de militantes da esquerda liderados por um vereador do PT.

Por conta da repercussão da divulgação de suas publicações, o irmão de Janja deletou as mensagens.

*Com informações do Pleno.News