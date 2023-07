O jornalista e apresentador Vitor Brown, do programa ‘Os Pingos nos Is’ e do jornal diário ‘Fast News’, da Jovem Pan, foi afastado pela emissora nessa segunda-feira (10). A informação foi confirmada pela diretoria da Jovem Pan e as razões do afastamento ainda não foram esclarecidas, mas há especulações nos bastidores de que seu contrato será rescindido em agosto.

A edição dessa segunda de Os Pingos nos Is foi comandada por Daniel Caniato, que já vinha substituindo Brown em sua ausência. O afastamento do jornalista teria causado surpresa em seus colegas de trabalho, que o veem como um profissional competente e alheio a desentendimentos.

Vitor Brown é funcionário da Jovem Pan desde 2014, quando ainda era muito jovem, visto que hoje ele está com 26 anos.

Procurada, a Jovem Pan declarou que “não comenta assuntos relacionados aos seus colaboradores”.

Vitor também não se manifestou até o momento. Na última publicação em seu perfil no Instagram, muitos seguidores estão expressando indignação com o afastamento do profissional.

Com informações do Pleno.News