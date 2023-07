O Vale do Aço conta agora com uma franquia da maior rede de rádios do país. Já está em pleno funcionamento a Jovem Pan Vale do Aço. A rádio volta à região com várias novidades, dentre elas a frequência e a direção.

Comprometidos em oferecer aos ouvintes uma experiência radiofônica única e enriquecedora, a Jovem Pan Vale do Aço ressurge com uma proposta renovada. Uma das principais novidades é nova a frequência de transmissão, 103,5 que pode ser sintonizada nos rádios dos carros, das casas e dos aparelhos eletrônicos.

A busca incessante pela dianteira tecnológica se reflete na montagem de um estúdio no coração da região, mais precisamente no Shopping Vale do Aço. Equipado com as mais modernas tecnologias para rádio, este estúdio será palco de entrevistas, interações com nossos ouvintes, e muito mais.

SOB NOVA DIREÇÃO

A outra grande novidade da rádio é a direção. O CEO da Jovem Pan Vale do Aço é o empresário Rudimar Silveira. Ligado à área de tecnologia e com empresas dentro e fora da região, ele se diz empolgado para encarar o desafio. “A Jovem Pan Vale do Aço chega para oferecer o que há de melhor no universo radiofônico, trazendo consigo toda a expertise de uma marca que se consolidou como sinônimo de sucesso ao longo das décadas. Convidamos a todos a embarcar conosco nessa nova era de entretenimento, informação e música de qualidade”, afirma.

“A rádio volta com o Jornal da Manhã, das 7h30 as 8h com jornal local, em seguida vem com a programação musical de 8h ao meio dia, depois vem a transmissão do Pânico de meio dia às 14 horas, depois o Planeta DJ e segue com a programação local”, finaliza Rudimar.

COQUETEL DE LANÇAMENTO

Para marcar esse recomeço, a Jovem Pan Vale do Aço realiza no dia 31 de julho, às 19h, um coquetel de lançamento para convidados, autoridades e imprensa. O evento será no segundo piso do Shopping Vale do Aço, próximo à Polícia Federal, em frente ao estúdio.