A Jovem Pan Vale do Aço, 103,5 FM, organiza, em parceria com mais de 60 empresas, a maior campanha de arrecadação de brinquedos do Vale do Aço. A ação tem o objetivo de fazer o próximo Dia das Crianças mais feliz para milhares de meninos e meninas da região.

Cada empresa que se tornou um ponto de coleta fez a doação de 15 brinquedos como forma de valorizar ainda mais a campanha. Com o slogan “Os grandes se unem para um bem maior”, diversas empresas dos mais variados segmentos, como provedores de internet, hospitais, academias, lojas e escolas, estão engajadas na campanha.

Para o CEO da Jovem Pan Vale do Aço, Rudmar Silveira, mais que arrecadar brinquedos, a campanha busca incentivar as pessoas a serem mais solidárias.

“Essa é uma iniciativa de responsabilidade social, que toda sociedade precisa estar envolvida. A doação é um gesto que pode parecer pequeno, mas fará uma grande diferença na vida de muitas crianças e com apoio da população e das empresas parceiras, faremos um Dia das Crianças mais feliz para várias delas”, afirma.

Para doar é simples: basta levar um brinquedo, novo ou usado (em bom estado de conservação), e depositar na caixa que estará em um dos pontos de coleta. Para saber quais são esses pontos, basta acessar as redes sociais da rádio, no @jovempanvaleaco.