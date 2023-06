O juiz Elias Charbil Abdou Obeid, titular da 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, foi agraciado com o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, na sexta-feira (23). A homenagem foi entregue pelo vereador Maninho Felix, durante cerimônia realizada na Câmara dos Vereadores da capital. Como magistrado, Elias Obeid atuou nas comarcas de Ipatinga, Timóteo, Açucena, Itumirim, Bom Sucesso, Lavras, Contagem e, atualmente, Belo Horizonte.

Durante a cerimônia, o Vereador Maninho Felix destacou que o primeiro cidadão honorário de Belo Horizonte foi o presidente Juscelino Kubitschek, tendo sido poucos os agraciados com a cidadania desde a inauguração da capital. “Dr. Elias, Vossa Excelência tem se destacado ao longo de sua carreira na Magistratura, sendo sempre respeitoso com o jurisdicionado, atento à segurança pública e aos valores da Justiça e do Estado Democrático. Sinto-me honrado por entregar-lhe a cidadania honorária de Belo Horizonte”.

Na presença de servidores e advogados, o juiz Elias Obeid agradeceu o título, destacando a importância de Belo Horizonte para a sua formação pessoal e profissional, reafirmando seu compromisso para bem cumprir seus deveres como magistrado e, ao assim fazê-lo, colaborar com a ordem e o progresso da cidade.