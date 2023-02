A Lojas Americanas contratou Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula (PT) e cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF), para defender a companhia no processo que corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que o banco BTG Pactual briga para continuar retendo R$ 1,2 bilhão do caixa da varejista.

Esse foi o golpe mais duro que a Americanas sofreu em seu caixa desde o início da crise, quando a empresa comunicou “inconsistências contábeis” da ordem de R$ 20 bilhões. Após o BTG, outros bancos bloquearam recursos da empresa que teve de pedir Recuperação Judicial de forma atabalhoada para não quebrar.

Após bloqueios judiciais e cancelamento de adiantamentos, a varejista ficou com o caixa quase vazio. Conforme adiantou o Estadão, a empresa tem estimativa de quatro meses de estoque sem o aporte dos acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Em 20 de janeiro deste ano, a companhia entrou em recuperação judicial, reportando dívidas de R$ 41 bilhões.

*AE