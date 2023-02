Após uma série de polêmicas que criou e pretendendo produzir uma agenda positiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almeja relançar o programa “Minha Casa, Minha Vida”, entregando 240 unidades habitacionais na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na próxima terça-feira (14).

Ocorre que essas obras em questão foram contratadas na gestão Dilma Rousseff (PT) e concluídas durante o governo Jair Bolsonaro (PL). A previsão inicial era que essas moradias fossem entregues até o meio do ano passado.

Segundo o Pleno.News, na próxima semana, Lula pretende realizar eventos de inauguração em São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e Goiás. Todas essas obras foram executadas nas gestões Dilma, Temer e Bolsonaro. A previsão é que aproximadamente 5,8 mil unidades habitacionais sejam entregues até o fim de fevereiro.

De acordo com informações do governo federal, 120 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida da faixa 1 [para população mais carente] serão entregues ao longo deste ano.