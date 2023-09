Acontece na próxima terça-feira (12/09), às 19h no Teatro Zélia Olguin, no bairro Cariru em Ipatinga, o OneX Road Show, evento que vai movimentar a região do Vale do Aço e promete trazer uma onda de inovação e transformação digital. O OneX Road Show oferecerá insights e palestras sobre as soluções tecnológicas mais avançadas do mercado com palestrantes de diferentes áreas que irão trazer temáticas relevantes sobre tecnologia, inovação e tudo que há de novo no mercado digital.

Empresários, gestores, profissionais de Tecnologia da Informação (TI) e acadêmicos estarão reunidos em busca de novas oportunidades e fortalecer as relações de mercado por meio da troca de experiências e do networking.

De acordo com os organizadores do evento, esta será uma oportunidade única de se conectar com os principais players do mercado, aprender com especialistas e explorar o potencial da tecnologia para impulsionar seus negócios.

PALESTRAS

Visando fortalecer parcerias e posicionar o Vale do Aço como um centro de excelência tecnológica, os temas que serão abordados trazem: “Conectividade como diferencial competitivo para sua empresa”, pela IBI Telecom; “Transformação Digital em prol do desenvolvimento da economia local”, por Monkey Money, além do Talk Show disruptivo de Tiago Bicalho, CEO da OneX Data Center, com outros especialistas em tecnologia do mercado.

A participação é aberta a empresários, gestores, profissionais de TI e acadêmicos. Para mais informações e inscrições, acesse www.onexroadshow.com.br

Serviço:

OneX Road Show

O futuro da tecnologia está à sua porta. Faça parte dessa revolução no Vale do Aço.

Dia: 12 de setembro de 2023

Horário: 19h

Local: Teatro Zélia Olguin – Av. Itália, 1890 – Cariru, Ipatinga