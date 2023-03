Foram coroadas nessa quarta-feira (29), as misses que irão representar as cidades de Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso no Vale do Aço, e Caratinga, no Miss Universo Minas Gerais 2023 que acontece entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2023, no Trade Hotel em Juiz de Fora. O concurso tem como diretor estadual, o produtor Diley Almeida, descobridor da miss Júlia Horta e Lorena Rodrigues.

O evento, realizado por Carol Magalhães, Solange da Agência Oz e Rutielly Dias da Bellas Cerimônial e apresentado pela mestre de cerimônia, Ana Cleide, contou com a presença da Miss Universo Minas Gerais, Isadora Murta, de Contagem, que foi top 3 no concurso Miss Universo Brasil. Em sua participação, Isadora desfilou e discursou contando sobre sua trajetória e incentivou as novas Misses que disputarão sua sucessão.

CONHEÇA AS REPRESENTATES

Miss Coronel Fabriciano

Thalita Alipio, 27 anos, formada em odontologia e pós graduada em harmonização orofacial, trabalha como cirurgiã-dentista e atua como influenciadora digital. Thalita também é voluntária do projeto Meu Amigo Cão e educadora da higiene bucal a crianças. Seu objetivo de vida é influenciar pessoas a fazerem o bem, terem empatia e tornar esse mundo o lugar melhor para as próximas gerações. A Miss diz que se inspira na mineira de Divinópolis, Luma Russo, Miss Brasil Supra 2020 e Miss Brasil e Internacional Charm.

Miss Santana do Paraíso

Danielly Silva, 22 anos, cursa o quinto período do curso de Biomedicina, trabalha como consultora de vendas em uma empresa de perfumaria para ambiente e corpo, e como modelo desde os 15 anos atua em desfiles e ensaios fotográficos. A Miss tem como objetivo de vida, ser uma fonte de voz e de inspiração para todas as mulheres não só no mundo miss, mas onde estiver. Danielly teve como inspiração a Miss Angolana Leila Lopes desde o início da adolescência.

Miss Timóteo

Kassia Souza, 27 anos, graduanda do último ano de Odontologia e trabalha como consultora de vendas e modelo. Desenvolve ações sociais de assistência à saúde bucal em lugares com pouco acesso a esse tipo de atendimento, principalmente à crianças carentes. Também atua com sua família, na ONG Anjos da Noite, que distribui alimentação para pessoas em situação de rua.

Além dos trabalhos sociais, Kassia diz que pretende ser uma pessoa reconhecia pelo seu trabalho e esforço e tem como inspiração de vida, o Papa Francisco.

Miss Caratinga

Edvanya Gomes Ferreira, 23 anos, graduada em estética, trabalha como esteticista, maquiadora, modelo e influenciadora digital. É uma das fundadoras do projeto social Leve Amor, que tem como objetivo catalogar família em condições de necessidade básica, prestando atendimento com doação material e também emocional. Tem como inspiração a Miss Júlia Horta e Isadora Murta.