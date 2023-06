A Saudali não para de surpreender seus clientes e consumidores. Dessa vez, a novidade é a reestilização de sua mascote, o Saudalito. O personagem acaba de ganhar contornos humanizados e promete engajar ainda mais no ambiente digital, dentro das redes e plataformas da marca. Com 23 anos de tradição na mesa dos brasileiros, a Saudali é referência no segmento. Ao longo de sua história, além de ofertar um completo mix de produtos suínos, a empresa inovou no mercado de cárneos com a criação da mascote.

Celebrando 10 anos e presente em grandes momentos da empresa, “o Saudalito surgiu em 2013, com o objetivo de aproximar ainda mais a Saudali das pessoas”, conta a Supervisora de Marketing, Esmeralda Canazart, que participou do desenvolvimento da mascote desde a sua primeira versão. Ela explica que, outro propósito que contribuiu para a idealização do Saudalito foi a necessidade de “acrescentar toques de personalidade e emoção ao universo da marca”.

Ao longo dos anos, a Saudali cresceu e expandiu sua atuação. Paralelamente, o Saudalito conquistou espaço e acompanhou o desenvolvimento da empresa. Assim, em 2016, ele viveu sua primeira repaginada no visual. “A mascote adquiriu características de super herói, como capa e o superpoder ‘de deixar tudo mais gostoso’ e ganhou de vez a simpatia do público”, relembra Esmeralda.

Mais tarde, “na transição entre os anos 2019 e 2020, a pandemia trouxe um novo contexto de interação entre as pessoas”. Com esse advento, entendemos que seria preciso tornar a mascote ‘gente como a gente’, e então o Saudalito voltou a ser uma mascote comum, que conversava de igual para igual com o público. Inclusive ganhou um perfil no Twitter, sendo o porta-voz da marca na plataforma e tendo um canal de contato direto com nossos consumidores.

Mas foi agora, em 2023, que o Saudalito teve sua transformação mais expressiva. “Neste ano, o personagem se alinha ao reposicionamento da marca Saudali e se torna uma mascote com aparência humanizada, atual e dinâmica”, reflete a Supervisora. A nova reestilização contou com a expertise do Artista 3D Generalista Sênior, Flávio Novi, da empresa Novi Digital Art Studio, em parceria com a agência OS3 Comunicação. “O Saudalito assume uma personalidade amigável, descontraída e interativa. Seu propósito é potencializar as mensagens da marca, tanto em meios digitais, quanto físicos. Por meio da mascote, a empresa busca fortalecer o vínculo com colaboradores, clientes e consumidores, além de apresentar seus valores, sonhos e metas de forma mais próxima e engajada”, finaliza Esmeralda.

SOBRE A SAUDALI

A Saudali é uma empresa mineira, localizada em Ponte Nova (MG), no Vale do Piranga – polo mineiro de incentivo à suinocultura. Possui uma planta industrial com 24 mil m² construídos e estrutura de abate e industrialização de suínos com capacidade para 2.700 animais por dia. O portfólio da Saudali conta com mais de 230 produtos suínos, categorizados nas linhas Saudali, Apreciatta, Pantaneira, Food Service, Saborear e Festa. A marca está presente em mais de 20 estados brasileiros, nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-oeste, além de exportar para países da África, Ásia, Leste Europeu e América Latina.