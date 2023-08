A Matrix Fitness, líder global em equipamentos de academia de alta tecnologia, anunciou uma parceria oficial com a Allp Fit, inovadora rede de academias com foco na inclusão e acessibilidade. Através dessa colaboração estratégica, a Matrix Fitness se tornará a fornecedora preferencial de equipamentos de academia de última geração para a Allp Fit em um esforço conjunto para democratizar o acesso à tecnologia fitness de ponta.

O nome “Allp Fit” não poderia ser mais apropriado, pois reflete a missão central da empresa: fornecer uma academia para todas as pessoas, independentemente de idade, nível de condicionamento físico ou habilidade. Através de suas instalações acolhedoras e uma abordagem inclusiva, a Allp Fit está transformando o cenário fitness, permitindo que uma ampla gama de pessoas participe ativamente de um estilo de vida saudável.

A colaboração entre a Matrix Fitness e a Allp Fit foi firmada durante a viagem do CEO Anderson Franco aos Estados Unidos, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento localizado em Madison da Matrix, onde as equipes das duas empresas se reuniram para discutir a visão compartilhada de tornar a experiência fitness mais acessível e tecnologicamente avançada. Essa parceria estratégica visa revolucionar a indústria fitness, combinando a expertise da Matrix Fitness em equipamentos inovadores com a abordagem inclusiva da Allp Fit.

INVESTIMENTO DE 200 MILHÕES EM EQUIPAMENTOS

Além de proporcionar uma gama completa de equipamentos de alta qualidade, a Matrix Fitness e a Allp Fit estão comprometidas em elevar os padrões da experiência fitness para todos os frequentadores da academia. A parceria resultará em investimentos substanciais nos próximos 12 meses, estimados em cerca de R$ 200 milhões em aquisições de equipamentos de ponta.

Esses investimentos permitirão que a Allp Fit continue aprimorando suas instalações e oferecendo um ambiente de treino inspirador e eficaz. “Estamos entusiasmados em unir forças com Allp Fit e saber que nossos equipamentos proporcionarão uma academia verdadeiramente inclusiva”, afirmou Reginaldo Rechia, CEO da Matrix Fitness no Brasil.

“Essa parceria nos permitirá oferecer aos nossos membros acesso a equipamentos de última geração, apoiando suas jornadas individuais em direção ao bem-estar”, disse Anderson Franco Neves, CEO da Allp Fit.

A colaboração entre a Matrix Fitness e a Allp Fit representa um marco significativo na indústria fitness, destacando a importância de tornar a tecnologia avançada acessível a todos. Juntas, as duas empresas estão transformando o conceito de academia, construindo um espaço onde todas as pessoas podem encontrar os recursos necessários para atingir seus objetivos de saúde e condicionamento físico. Para mais informações sobre essa parceria e as inovações que ela trará para o mundo fitness, entre visite ou visite www.matrixfitness.com

SOBRE A MATRIX FITNESS

Matrix Fitness (matrixfitness.com | @matrixfitnessbr), marca comercial da Johnson Health Tech, é composta por uma linha completa de equipamentos cardiovasculares, de treinamento em grupo e de força para academias e outras instalações de condicionamento físico.

SOBRE A ALLP FIT

A rede de academias Allp Fit é a nova aposta do empreendedor Anderson Franco, que após analisar o que há de melhor entre os conceitos “high ticket” e “low cost”, concluiu que nenhum se encaixava em seus planos. Por isso, criou um conceito extremamente inovador e disruptivo no Brasil, chamado “Top To All”, que se trata de um negócio alto padrão e, ao mesmo tempo, com mensalidades acessíveis a todos os bolsos.

Diferentemente de outras redes do Brasil, a Allp Fit tem valores inegociáveis, com o foco 100% em pessoas e suas mais diversas necessidades, porque acredita que todo mundo merece o que há de melhor. Trata-se de uma marca democrática, que preza pelo bem-estar das pessoas e valoriza a saúde física, mental e emocional.

O projeto da Allp Fit foi desenvolvido com foco em contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente, assumindo responsabilidade social e adotando práticas sustentáveis. Acesse https://allpfit.com.br/seja-um-franqueado/ e siga no Instagram os perfis @allpfit, @andersonfranconeves e @empreendedorandersonframco para acompanhar tudo sobre a Allp Fit.