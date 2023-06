A Metrominas recebeu, pela terceira vez consecutiva, a certificação Great Place to Work (GPTW) – Melhores Empresas para Trabalhar – no Brasil. O selo de reconhecimento vem do Programa de Certificação GPTW, uma consultoria global, presente em 109 países, que apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

“Essa conquista é de todos! O ambiente de trabalho é fruto do profissionalismo, caráter, comprometimento e responsabilidade de todos que o compõem. E essa certificação nos revela que nosso grupo é formado por pessoas que cultivam valores pessoais que se alinham aos valores da empresa, com o propósito de tornar a Metrominas uma empresa cada vez melhor”, celebram os diretores Claudice e Anderson Babilon.

O resultado é fruto da aplicação de pesquisa de clima organizacional, que analisa, através da percepção dos colaboradores, as práticas de gestão e o nível de satisfação com o ambiente de trabalho. Para obter o selo, é necessário alcançar 70% ou mais de satisfação na pesquisa on-line, que avalia os eixos de credibilidade, respeito, orgulho, camaradagem e equidade de tratamento na empresa.

DE MINAS PARA O BRASIL

A Metrominas é especialista e referência no mercado de venda, calibração, manutenção e locação de detectores de gases, equipamentos de proteção essenciais no dia a dia de colaboradores de indústrias siderúrgicas, petroquímicas, frigoríficas, no agronegócio, entre outras.

Criada em Ipatinga, em 2010, a empresa cresceu, construiu uma nova e ampla sede com escritórios, auditório, laboratórios e setores de estoque e logística no bairro Horto, e, ainda, abriu filiais no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Hoje, em sua carteira, atende a dezenas de clientes em todo o Brasil, como Petrobras, Usiminas, Vale e Aperam.

Não por acaso, em abril, a empresa recebeu da norte-americana Honeywell, um dos maiores fabricantes de detectores de gases do mundo, o prêmio de maior parceiro do ano 2022 para o segmento de petróleo e gás na América Latina.

Com sua qualidade garantida pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, a empresa é destaque também na calibração em diversos instrumentos de medição de volume e massa específica, como pipetas, micropipetas, balões volumétricos, provetas, densímetros de vidro. Instrumentos esses, muito utilizados em laboratórios de clínicas, hospitais, indústrias e empresas farmacêuticas.