A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro emitiu uma nota, nesta segunda-feira (2), informando o encerramento do programa de governo Pátria Voluntária, coordenado por ela durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela expressou gratidão a todos que contribuíram para a iniciativa.

– A equipe que fez parte do Pátria Voluntária nos últimos três anos despede-se do programa. Esclarecemos que não estaremos mais à frente do trabalho e das redes sociais do Pátria Voluntária por ser um PROGRAMA DE GOVERNO. Agradecemos a cada um que, durante esse tempo, nos ajudou na construção desta iniciativa, que nasceu com o intuito de espalhar o voluntariado por todo o país – escreveu.

Ela prosseguiu afirmando que a equipe foi bem-sucedida em levar a “solidariedade” aos locais mais remotos do país.

– Graças à colaboração de cada um que participou das ações promovidas pelo programa, ajudou a divulgar e disseminar a importância do voluntariado e acompanhou nossas redes sociais, conseguimos levar a solidariedade aos locais mais remotos do Brasil!

Michelle finalizou pedindo para Deus abençoar o Brasil.

– O Pátria Voluntária agradece a todos que, até hoje, fizeram trabalho voluntário ou participaram de alguma forma das ações do programa. Em nome de todos os que foram alcançados pelo poder da solidariedade, deixamos registrada a nossa gratidão! 🤟🏽 Que Deus abençoe a Nossa Nação – concluiu.

