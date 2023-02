A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, disse que as moedas recolhidas no espelho d’água do Palácio da Alvorada foram doadas para uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, no Distrito Federal, responsável por cuidar de pessoas com deficiência.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro relatou que, antes de deixar a residência oficial da presidência da República, “expressou” seu “desejo” que o valor fosse para a instituição, responsável pelos cuidados de “mais de 80 pessoas ‘especiais”.

Michelle negou que mandou matar os peixes da espécie Carpa que viviam no espelho d’água para poder pegar o dinheiro. “Houve relatos de que no dia 10 de janeiro alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d’água ocorreu muito depois de nossa saída da residência”, alegou.

Conforme a ex-primeira-dama, o atual governo exonerou Francisco de Assis Castelo Branco, que seria o servidor responsável pela limpeza do espelho d´água.

“Ao que tudo indica, não houve nomeação de um substituto ou, se houve, ele, aparentemente, não cumpriu com o seu dever de zelar pelas instalações”, completou.

VALORES INCONSISTENTES

Nos stories, Michelle Bolsonaro também postou a foto de um cheque enviado em nome do Palácio da Alvorada para a Vila do Pequenino Jesus, no valor de R$ 2.213,55.

Entretanto, um homem que aparece nos stories da ex-primeira-dama, identificado como Jorginho, que seria o responsável pela instituição, diz que foram doados R$ 2.281.

Ele agradeceu pela doação das “moedinhas do laguinho”, no valor de R$ 2.281, e afirma que o dinheiro fará “diferença” para cuidar de “84 pessoas especiais”.

