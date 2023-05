Começou na terça-feira (23) a protocolação de mais de 600 imóveis no Cartório de Registros de Imóveis de Ipatinga, do programa Minas Reurb, referentes à cidade de Ipaba. O evento contou com a presença de autoridades importantes, incluindo o diretor-geral da Agência RMVA, Renato Martins Ferreira, a assessora técnica de Regularização Fundiária, Glauciene Vasconcelos, o prefeito de Ipaba, Gilberto Pereira, o secretário da Fazenda, Valdeci Ferreira, o coordenador da Reurb em Ipaba, Amantino Antônio de Souza, e a oficial substituta do Cartório, Ronise Villarino.

O programa Minas Reurb tem como objetivo promover a regularização fundiária em áreas urbanas, visando proporcionar segurança jurídica aos proprietários de imóveis e melhorar as condições de habitação nas cidades. Em Ipaba, essa iniciativa alcançou um marco significativo, com o registro de 625 imóveis, representando um avanço importante para a comunidade local.

A presença das autoridades no evento reforçou o compromisso do município de Ipaba e da Agência RMVA em promover a regularização fundiária como uma prioridade, reconhecendo a importância de garantir o direito à moradia digna para todos os cidadãos. A cerimônia de protocolação dos registros de imóveis demonstrou o empenho conjunto das entidades envolvidas na concretização desse objetivo.

Durante a ocasião, o diretor-geral da Agência RMVA, Renato Martins Ferreira, destacou: “A regularização fundiária é um passo fundamental para a promoção da inclusão social e o desenvolvimento das cidades. É o primeiro passo para que a política pública alcance o território. Estamos satisfeitos com os avanços alcançados em Ipaba e reafirmamos nosso compromisso em continuar apoiando os esforços locais para garantir o direito à propriedade e melhorar a qualidade de vida da população”.

O programa Minas Reurb continua a ser implementado em diversas localidades, visando alcançar um número cada vez maior de pessoas e comunidades em todo o estado de Minas Gerais. O trabalho conjunto das entidades envolvidas, incluindo a Agência RMVA, as prefeituras municipais, cartórios de Registros de Imóveis e outros parceiros, é essencial para o sucesso dessa iniciativa.

Para mais informações sobre o programa Minas Reurb acesso o site www.agenciarmva.mg.gov.br