O monstro que assassinou quatro crianças na escola infantil Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau (SC), Luiz Henrique de Lima, deve responder por homicídios triplamente qualificados. É o que disse o delegado Ulisses Gabriel, da Polícia Civil de Santa Catarina, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (5).

“O indivíduo foi preso em flagrante”, afirmou Gabriel, referindo-se ao assassino. “Ele responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados.”

Luiz Henrique tem 25 anos de idade. Ele nasceu em Salto do Lontra, no Paraná, e mora em Blumenau desde 2009. Segundo Gabriel, o assassino tem quatro passagens pela polícia: em 2016, por envolvimento numa briga em uma casa noturna; em 2021, por esfaquear o padrasto; em 2022, por posse de cocaína e por esfaquear o cachorro do padrasto.

O CASO

A Polícia Militar informou que Luiz Henrique chegou de moto à escola infantil. Lá, pulou o muro de proteção e usou uma machadinha para atacar as crianças que estavam num parquinho da instituição de ensino.

O Corpo de Bombeiros relatou a morte de quatro crianças — três meninos e uma menina, com idades entre 4 e 7 anos. Pelo menos quatro ficaram feridas. Os alvos dos ataques foram levados para o Hospital Santo Antônio.

Gabriel disse que a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi acionada, assim como outros órgãos de segurança pública. “O pessoal da Deic está se deslocando para lá”, informou. “A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, com expertise na extração de dados de telefone e computadores, também está envolvida no caso. A gente quer identificar se há mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações”.

*Revista Oeste