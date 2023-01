O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou na tarde desta terça-feira (9), a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Fábio Augusto.

O coronel era responsável pela PMDF no último domingo (8), quando ataques terroristas destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde os ataques, a PMDF é acusada de negligência e despreparo em impedir o avanço dos criminosos aos principais prédios de representação de Poder no país.

Após os atos de vandalismo, Moraes determinou ainda na madrugada de segunda-feira (9) o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Com o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador do Distrito Federal, quem assumiu foi a vice-governadora eleita na mesma chapa, Celina Leão, do PP.

Fábio Augusto Vieira foi demitido do comando da PMDF pelo interventor federal na segurança pública de Brasília, Ricardo Cappelli. O coronel Klepter Rosa foi nomeado para a função.

Com informações do G1