Faleceu na manhã desta terça-feira (13), em Ipatinga, Selme Maria de Athayde, advogada e professora da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa). Selme estava em tratamento de um câncer há pouco mais de oito meses e não resistiu.

Selme Athayde era graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1969) e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1994). Com vasta experiência na área do Direito Administrativo, a advogada atuou principalmente nos Poderes Públicos.

O velório será realizado a partir das 18h à meia noite desta terça e amanhã (14) das 6h às 10h, na Funerária Aliança, avenida Londrina, 455 no bairro Veneza II em Ipatinga. Logo após, familiares e amigos se despedem de Selme Athayde. O sepultamento será no Cemitério Parque Senhora da Paz, também no bairro Veneza II.