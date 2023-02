O músico e compositor americano, Burt Bacharach, morreu aos 94 anos. A notícia foi dada pela agente dele, Tina Brausam, nesta quinta-feira (9). A causa da morte não foi confirmada.

No começo dos anos 60, as composições de Bacharach conquistaram grandes nomes da música americana, como Dione Warwick. Ela gravou várias canções cocriadas por ele, com destaque para “I Say a Little Prayer”.

O músico ganhou três estatuetas no Oscar: Melhor Trilha Sonora e Música Original, em 1982 (“Arthur, o Milionário Sedutor”); e Trilha Sonora em 1970 (“Butch Cassidy”). Na trilha do filme protagonizado por Paul Newman, o maior destaque era “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, cantada por B. J. Thomas.

POP PERFEITO E ORQUESTRADO

Bacharach se dizia em busca de um pop perfeito e unia a classe da música sinfônica do final do século 19 com a orquestração pop moderna.

O maior parceiro era o letrista Hal David, que morreu em 2012. Juntos, eles escreveram músicas como “The Look of Love” (famosa na voz de Dusty Springfield e trilha do filme “Casino Royale”).

“This Guy’s in Love With You”, lançado por Herb Alpert em 1968, foi hit número um da parada americana. “(They Long to Be) Close to You” também chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos, em 1970, em performance do Carpenters.

“What’s New Pussycat?”, cantada por Tom Jones; “Magic Moments”, com Perry Cuomo; e “Heartlight”, com Neil Diamond, são outros sucessos que chegaram ao top 5 americano.

SEIS GRAMMYS NO CURRÍCULO

No Grammy, Bacharach teve ao todo 21 indicações e seis prêmios. Os gramofones mais recentes foram os de Álbum de Pop Instrumental, em 2006; e um prêmio especial pela carreira, em 2008.

“That’s What Friends Are For”, com Dione Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight e Elton John, levou o Grammy de Música do Ano, em 1987. A canção foi lançada em uma campanha para arrecadar fundos no combate à AIDS.

Bacharach também apareceu nos filmes de Austin Powers, paródia de James Bond estrelada por Mike Myers com temática dos anos 60.

O músico foi casado quatro vezes. Ele deixa a esposa Jane Hansen e dois filhos, Oliver e Raleigh.

*G1