Faleceu no início da tarde desta terça-feira (4), o ex-prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta. A informação foi confirmada em nota pelos familiares do ex-político. “Com profunda tristeza e pesar, que comunicamos o falecimento do nosso Chico Ferramenta, ocorrido nesta terça-feira, às 12h04, no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga”. Chico Ferramenta, de 64 anos, desde o mês de março, passou por diversas internações para tratar de uma pneumonia no Hospital Márcio Cunha.

Francisco Carlos Delfino Ferramenta – Chico Ferramenta, nascido em Bom Despacho/MG, em 8 de janeiro de 1959, foi líder sindical dos empregados da siderúrgica Usiminas, deputado estadual mais votado de Minas Gerais em 1986, foi prefeito de Ipatinga por três mandatos nos anos de (1989-1992; 1997-2000; e 2001-2004), pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Além dos cargos no Executivo e como deputado estadual, Chico também foi deputado federal entre os anos de 1995 e 1997.

Nas eleições municipais em 2008, o petista ganhou as eleições, mas não tomou posse para o seu quarto mandato à frente do Executivo de Ipatinga, tendo sua diplomação impedida pela Justiça Eleitoral, apresentando irregularidades em sua candidatura.

QUADRO DE SAÚDE

Devido à saúde cada vez mais debilitada, as aparições públicas do ex-prefeito se tornaram bastante esporádicas. Em um desses raros momentos, de cadeira de rodas, subiu no palanque do então candidato à presidência pelo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a passagem de sua campanha eleitoral por Ipatinga, em 23 de setembro de 2022.

Em março deste ano, Chico Ferramenta foi internado no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) sob complicações de uma pneumonia, atingindo um estado grave de saúde. Em 6 de abril, foi transferido para o HMC. Permaneceu internado em UTI de 18 de março a 14 de abril, quando recebeu alta. Foram várias internações para tratar um quadro de pneumonia.

NOTA DOS FAMILIARES

Com profunda tristeza e pesar, que comunicamos o falecimento do nosso Chico Ferramenta, ocorrido nesta terça-feira (4 de agosto), às 12h04, no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O velório será realizado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza. O sepultamento será no Cemitério Parque Nossa senhora, em Ipatinga, por enquanto sem definição quanto ao horário.

Agradecemos a todos pelas orações e o eterno carinho para com o Chico.

Chico foi, acima de tudo, um Companheiro e Amigo!

Nossa eterna Gratidão!

Cecília, Frederico, Lucas e Wladimir