O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu três propriedades produtivas no sul da Bahia. Quase 1,6 mil militantes tomaram o terreno, que pertence à empresa Suzano, na madrugada de ontem (27). O grupo protesta contra o crescimento da monocultura de eucalipto em áreas que ficam próximas das cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas.

De acordo com o MST, empresários estão utilizando defensivos agrícolas nas áreas cultivadas da região — o que prejudicaria os camponeses e provocaria um êxodo rural.

Em nota, a Suzano afirmou que as invasões violam o direito de propriedade privada. A empresa comunicou ainda que os invasores estão sujeitos à adoção de medidas judiciais.

“A companhia reitera que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda”, informou a Suzano.

De acordo com o portal Contra Fatos, a empresa gera aproximadamente 7 mil empregos diretos, mais 20 mil postos de trabalho indiretos. Fundada em 1924, é uma das maiores produtoras de celulose e papel do mundo. Apenas no terceiro bimestre de 2022, por exemplo, a companhia lucrou R$ 5,44 bilhões. As vendas de celulose no período totalizaram cerca de 3 milhões de toneladas.