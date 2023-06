A Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, que “fez o L” em 2022, manifestou “frustração” com o presidente Lula. Isso porque o petista estaria cometendo preconceito de gênero no Itamaraty.

O grupo “chegou ao limite” depois de uma série de nomeações de embaixadores homens para cargos no exterior, em especial aqueles considerados de mais alto valor na carreira diplomática.

Segundo a associação, das 47 nomeações de Lula, apenas seis (pouco mais de 10%) são mulheres.

“As nomeações feitas pela atual gestão traduzem nítido descompasso entre palavras e ações”, diz o trecho de uma nota publicada na quarta-feira 21. Obtido por Oeste, o documento relembra o “compromisso com a diversidade” de gênero que o chanceler Mauro Vieira assumiu ao tomar posse.

No texto, as diplomatas afirmam que, passados quase seis meses de gestão, “as mulheres seguem aguardando medidas que revelem efetivo compromisso com a promoção da equidade de gênero e, sobretudo, respeito ao profissionalismo e à dedicação das mulheres na carreira diplomática brasileira”.

Por fim, as signatárias do texto acusam Lula de agir como o ex-presidente Jair Bolsonaro, cujas indicações de mulheres estão quase no mesmo patamar.

LIDERANÇAS

Depois de lideranças do movimento negro se decepcionarem com o presidente Lula, militantes LGBT+ e feministas veem dificuldades para fazer avançar pautas de extrema esquerda no governo.

Pouco depois da da posse, Toni Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+, queixou-se de não ter recebido um ministério e pediu um departamento no Ministério de Direitos Humanos “com verba”.

