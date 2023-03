As facções ganham a cada dia mais força nas comunidades. As regras do crime se sobressaem às que o governo impõe.

Na ausência do Estado, as leis não funcionam e a justiça é feita pela bandidagem.

Repercutiu nesta quinta-feira (15) um post no Twitter, mostrando a violência praticada contra quem não obedece às regras da marginalidade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem sendo “disciplinada”.

O curioso é que ninguém vê feministas em defesa dessas mulheres.

ADVERTÊNCIA:

A cena do vídeo a seguir é de violência.