Uma embarcação afundou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro na tarde desse domingo (5) com 14 pessoas a bordo e deixou seis mortos – três homens, duas mulheres e uma criança. Até a manhã desta segunda-feira (6), seis pessoas foram resgatadas com vida e outras duas seguiam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local do naufrágio.

Segundo o Pleno.News, os seis corpos resgatados foram levados para o Grupamento Marítimo (G-Mar) de Botafogo, na Zona Sul do Rio. A embarcação que naufragou voltava de um passeio no entorno da Ilha de Paquetá quando uma tempestade com fortes ventos a atingiu e a virou de cabeça para baixo dentro da água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h25 de domingo para atender o ocorrido. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Equipes do 19° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) prestaram os primeiros socorros às vítimas e as transportaram para o píer da Transpetro, na Ilha do Governador.

MARINHA VAI APURAR O OCORRIDO

Após o naufrágio, a Marinha informou em nota que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento do fato ainda na tarde de domingo e enviou uma equipe de busca e salvamento ao local para averiguações.

A CPRJ afirmou ainda que um procedimento interno será instaurado para “apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro”.