Nessa quarta-feira (5), o presidente da Nippon Steel América do Sul, Yuichi Akiyama, se reuniu virtualmente com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, para esclarecer as notícias recentes de que a Nippon Steel irá vender uma parte de sua participação acionária na Usiminas. Akiyama tranquilizou o prefeito, explicando que a nova mudança no acordo acionário entre a Nippon e a Ternium foi resultado de grandes estudos sobre as necessidades da siderúrgica em diversas áreas, como descarbonização, modernização de equipamentos e questões ambientais.

Foi acordado entre as partes que a Ternium terá uma participação mais direta nas decisões, enquanto a Nippon Steel continuará com o seu suporte técnico na Usiminas. A Nippon Steel continuará presente na Usiminas e indicará o presidente do Conselho de Administração. A empresa japonesa reafirmou seu compromisso em permanecer ativa na comunidade de Ipatinga, como tem feito há mais de 60 anos.

O prefeito Gustavo Nunes destacou a importância da Nippon Steel na história de Ipatinga e da Usiminas e agradeceu pelos esforços da empresa japonesa no desenvolvimento da cidade e da siderurgia mineira. Akiyama enfatizou que “este novo acordo acionário representa o início de um novo ciclo para a Usiminas e um passo firme para um futuro brilhante e promissor da empresa”.

Everton Campos, secretário de Governo, reconheceu e enalteceu a relação duradoura e importante entre a cidade de Ipatinga e a empresa Nippon Steel, que tem mais de 60 anos de história. “Nós agradecemos à empresa pelos esforços em promover o crescimento da indústria siderúrgica em Minas Gerais e por sua inestimável ajuda e parceria no desenvolvimento de Ipatinga, especialmente em áreas como emprego, renda, cultura e assistência social. Parece que essa relação também tem ajudado a estreitar os laços entre o Brasil e o Japão”, enfatizou o secretário.

Com o novo acordo de governança, a Usiminas pode continuar contando com a participação ativa de empresas de renome mundial, como a Nippon Steel e a Ternium, e prosseguir com sua jornada de contribuições importantes para o desenvolvimento da região e do país.