O WhatsApp começou a liberar o recurso de comunidade no Brasil com até 5 mil pessoas a partir de ontem (26). A ferramenta será liberada aos poucos nos aparelhos dos usuários e serve para reunir grupos temáticos, facilitando o desenvolvimento de conversas para assuntos específicos.

Administradores terão novos recursos, como envio de mensagens a todas as comunidades e gestão da participação nos grupos. A ferramenta foi anunciada em abril do ano passado e não tinha sido implementada no Brasil ainda por causa do período eleitoral, em meio aos riscos de disparos em massa com desinformação.

Para criar uma comunidade, basta clicar na opção “Comunidade no WhatsApp”, digitar nome e descrição. Por fim, é necessário adicionar grupos relacionados ao tema, sendo que cada comunidade pode reunir até 50 grupos.

