O Registro Geral (RG), em breve, cairá em desuso com o surgimento de um novo documento para substituí-lo. O objetivo da mudança é fazer com que haja uma padronização, de forma que todos os cidadãos do país possuam o mesmo modelo de identidade.

Infelizmente, a atualização ainda não está disponível para todos os brasileiros. Por esse motivo, acompanhe a matéria abaixo e veja se você é um dos que podem solicitar o documento.

QUAIS SÃO AS MUDANÇAS DO NOVO RG?

Além do intuito de padronizar o documento, visto que um mesmo cidadão poderia ter mais de um conforme morasse em locais diferentes do país, o novo RG, que ganhou o nome de Carteira de Identidade Nacional (CIN), busca ser mais seguro do que que o modelo anterior. Com isso, as chances de fraude são bem menores. Confira o que mudou:

Agora, é possível realizar uma consulta via QR Code que facilita a identificação do cidadão;

– Além disso, o documento também traz o código MRZ, que é o mesmo dos passaportes;

– A biometria tornou-se obrigatória;

– Também conterá a naturalidade do cidadão;

– Para ajudar em momentos importantes, também estará inscrito o tipo sanguíneo do titular;

– Da mesma forma, haverá a informação se o titular é ou não doador de órgãos;

– O CPF passará a ser o único número de identificação oficial.

Fora esses detalhes, também houve mudanças nas datas de validade do documento:

– Pessoas de 0 a 12 anos: precisam renovar a cada 5 anos;

– Pessoas de 13 a 60 anos: precisam renovar a cada 10 anos;

– Pessoas acima de 61 anos: não precisam renovar o documento.

VEJA ONDE A CIN ESTÁ DISPONÍVEL

Por fim, o novo documento ainda não está disponível em todo o país e, por esse motivo, há alguns cidadãos que ainda não podem solicitá-lo. Quando a medida de troca foi instaurada, o prazo para que os estados oferecessem a mudança foi até o dia 6 de março. Entretanto, como houve problemas no sistema, o prazo aumentou para o dia 6 de novembro.

Veja quais estados já estão oferecendo a CIN:

– Acre;

– Santa Catarina;

– Alagoas;

– Rio Grande do Sul;

– Goiás;

– Rio de Janeiro;

– Mato Grosso;

– Paraná;

– Minas Gerais;

– Piauí;

– Pernambuco.

Vale ressaltar que a primeira via do novo RG será totalmente gratuita. Portanto, aqueles que quiserem (e puderem) solicitá-la só precisam comparecer aos órgãos competentes com o documento antigo. Apesar disso, aqueles que precisarem de uma segunda via deverão pagar o valor que for estipulado pela região, como nos casos de troca por perda, desgaste ou fim do prazo de validade.

*Pronatec