A Prefeitura de Timóteo não terá expediente no período carnavalesco, dias 20, 21 e 22 de fevereiro, considerados pontos facultativos, à exceção dos serviços considerados essenciais. O funcionamento das repartições municipais volta à normalidade na quinta-feira, dia 23.

O recesso não se aplica ao atendimento médico emergencial da Unidade de Pronto Atendimento Geraldo dos Reis Ribeiro (UPA) e do Hospital e Maternidade Vital Brazil, que funcionam em plantão de 24h em todos os dias da semana.

Durante a folia carnavalesca, não haverá interrupção dos serviços de coleta de lixo domiciliar. No dia 21, terça, apenas os serviços de capina, varrição e coleta de entulho serão suspensos, retornando no dia seguinte. Conforme o calendário do ano letivo, as atividades escolares serão reiniciadas na quinta-feira após o carnaval.

Serviço:

Os serviços dos cemitérios e Terminal Rodoviário não serão interrompidos por terem caráter permanente. A Defesa Civil de Timóteo mantém plantão 24h por meio do WhatsApp (31) 999182751. Em caso de sinistros, a Polícia Militar (190) e o Corpo de Bombeiros (192) também podem ser acionados.