Depois de décadas de espera, o novo viaduto no trevo de Coronel Fabriciano vai ganhando forma e, dentro de alguns meses, estará pronto para dar mais segurança e fluidez ao trânsito da cidade. A previsão é entregar a “obra de arte” no final do mês de setembro em condições de funcionamento. O investimento para construção do novo viaduto é de R$ R$ 5,3 milhões, sendo 50% custeado com recursos próprios do município.

Mais de 50% do projeto já foi executado. O secretário de governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias, detalha o andamento e as próximas etapas do importante empreendimento de mobilidade urbana para a população de Fabriciano e do Vale do Aço.

“Já foram feitas várias atividades que por se tratarem de aspectos relacionados a parte da fundação, parte estrutural da obra, não é tão perceptível pela população de maneira em geral. Podemos destacar as 20 estacas da estrutura do tabuleiro (com profundidade de até 38 metros); 24 estacas das cortinas atirantadas (parede concreto para tornar mínimo o deslocamento de terreno); 56 tirantes nas laterais (que têm a função de resistir esforços de tração) dentre outras”, elenca o secretário.

No início de agosto, “a obra toma uma nova dinâmica e a população terá uma compreensão da sua magnitude, quando se iniciam as etapas de escoramento das partes das vigas e do tabuleiro”, completa.

As etapas finais são: a montagem e concretagem das vigas e do tabuleiro e adaptações das alças de acesso ao viaduto (já iniciada), pavimentação.

NOVO TRAÇADO DO TREVO DE FABRICIANO

– Na Av. Magalhães Pinto (vias inferiores) abertura de 2 novas pistas (para cada sentido)

– Na Av. Tancredo Neves (vias superiores) abertura terceira pista (sentido Fabriciano-Timóteo)

– Elevação da altura do gabarito dos atuais 3,60 metros para 5 metros.

SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DO PROJETO

A obra do novo viaduto no trevo de Coronel Fabriciano começou no início de 2023. A primeira etapa foi a demolição do antigo viaduto, onde antes “entalavam” caminhões com frequência e limpeza do local para a instalação do canteiro e início efetivo do novo projeto.

O contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis, levando em consideração as condições técnicas durante a execução do empreendimento. O ajuste no prazo foi necessário para garantir a segurança durante a execução das obras e entregar um novo viaduto definitivo em plenas condições de funcionamento.

ESFORÇO PARA EXECUTAR A OBRA

Desde 2017, a atual gestão municipal tenta viabilizar junto ao órgão federal a reconstrução do viaduto para permitir o tráfego de caminhões de grande porte ainda feito dentro da cidade e, o mais importante, garantir a segurança da população.

Foram várias tratativas, reuniões e gestão política feitas pela Prefeitura de Coronel Fabriciano em Brasília. Em 2020, o município conseguiu aprovar o seu projeto de reconstrução do viaduto junto ao Dnit. A sinalização positiva para execução das obras definitivas veio após o órgão federal realizar obras emergenciais para “manter a segurança e o viaduto de pé”, com instalação de vigas metálicas de cerca de 50 centímetros de espessura.

Os recursos foram liberados no final de 2022, sendo que 50% do custeio do empreendimento são de investimentos próprios do município.