Com o objetivo de promover a discussão acerca das inovações em tecnologia e oportunidades de parceria, a OneX Data Center, líder em soluções tecnológicas inovadoras, promove o OneX Road Show, no dia 12 de setembro, às 19h no Teatro Zélia Olguim, em Ipatinga. De acordo com os organizadores, o evento promete redefinir o cenário tecnológico do Vale do Aço.

O OneX Road Show é uma iniciativa pioneira que visa promover a cooperação e impulsionar a inovação na região. O evento reunirá empresários, gestores, profissionais de TI e acadêmicos para um encontro enriquecedor, onde serão discutidos tópicos cruciais sobre a evolução tecnológica, oportunidades de parceria e as últimas tendências do setor.

Com uma programação diversificada de palestra, talk show e networking, o OneX Road Show oferecerá insights valiosos sobre as soluções tecnológicas mais avançadas do mercado, incluindo Colocation, Cloud Servers, E-mail Corporativo, Virtualização de Ambientes e muito mais.

“Estamos entusiasmados em criar um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre nossos parceiros, a comunidade local e os principais players do setor. O OneX Road Show é uma oportunidade única de impulsionar a inovação, fortalecer parcerias e posicionar o Vale do Aço como um centro de excelência tecnológica”, afirma Tiago Bicalho, Diretor Executivo da OneX Data Center.

Ainda segundo os organizadores do evento, essa será uma oportunidade de estar na vanguarda da tecnologia e fazer parte dessa revolução, podendo elevar o seu negócio para o próximo nível.

Para mais informações e inscrições, acesse www.onexroadshow.com.br.

SOBRE A ONEX DATA CENTER

A OneX Data Center é uma empresa líder em soluções tecnológicas avançadas, oferecendo serviços de ponta como Colocation, Cloud Servers, Managed Servers, E-mail Corporativo e Virtualização de Ambientes. Com sede no Vale do Aço, a OneX está comprometida em impulsionar a inovação e fortalecer parcerias para o crescimento sustentável da região.