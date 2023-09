A primeira edição do OneX Road Show 2023 levou um grande público no Teatro Zélia Olguim, em Ipatinga, na última terça-feira (12). O evento promovido pela OneX Data Center, reuniu empresários, gestores, estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação (TI) em uma noite marcada pelas palestras e discussões sobre o futuro da tecnologia e dos negócios.

O OneX Road Show se destacou como uma plataforma onde os principais players do mercado se uniram para explorar as soluções tecnológicas mais avançadas. A programação contou com um talk show repleto de insights cruciais para o público presente.

A abertura foi ancorada pela jornalista Vanessa Peixoto, que convocou o público a se conectar com o conteúdo sobre tecnologia e inovação apresentado pela OneX e seus convidados.

Os participantes acompanharam também a bancada, que foi composta por convidados de renome de diversos setores comerciais.

Além disso, o evento contou com a presença de empreendedores da área de tecnologia do Vale do Aço participando como colaboradores do evento:

– Antônio Matias – IBI Telecom: Expert em conectividade e apaixonado por tecnologia e inovação, entregando sempre o que há de mais avançado aos seus clientes, o conteúdo salientou às diversas características dos serviços de internet focados no público corporativo.

– Cristiano Guerra Diniz – Monkey Money: A Monkey Money é uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. No BRASIL com a missão de potencializar a economia local através da educação financeira/empreendedora e da inclusão digital.

– Maurício de Almeida – Odin Chat: O Odin Chat é uma plataforma que facilita e agiliza o atendimento ao cliente através de chatbots, central de relacionamento, avaliação NPS, confirmação de agendamento e métricas de atendimento, totalmente integrado ao WhatsApp.

– Lucas Silva – LyTex Pagamentos: Lytex é uma Fintech especializada na gestão de recebimentos, com FOCO em simplificar e automatizar suas cobranças de boletos, PIX e pagamentos por cartão, tudo em um único lugar. Além disso, esse sistema conta com diversas funcionalidades, incluindo a régua de cobrança inteligente. Por meio dela, você pode cobrar seus clientes via e-mail, SMS e WhatsApp.

– Paulo Faustini – Design Faustini®: Agência especializada em soluções digitais, através de consultoria em marketing e do desenvolvimento de sites focados na alta conversão de LEADs, com três diferenciais: Plataforma WordPress, Hospedagem OneX e Treinamento Online para o próprio cliente atualizar seu conteúdo online.

– Mariana Matias – Galpão 205: O Galpão 205 é um hub de Inovação, Negócios e Transformação do Território. Com sede em Governador Valadares, o Galpão está presente com parceiros em todo o Brasil. Uma das novidades é o Inova Rio Doce, primeiro portal a convergir movimentos e ações de inovação e economia criativa no Leste de Minas.

Um dos pontos altos do evento, foi a palestra ministrada pelo CEO da OneX Data Center, Tiago Bicalho, com o tema “De Empresário a Visionário: Como os Data Centers Impulsionam sua Jornada na Tecnologia”. Bicalho contou sua história com a tecnologia e compartilhou sua visão sobre como os empresários podem abraçar a transformação digital e se tornar verdadeiros visionários em seus setores.

“Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, patrocinadores e parceiros que tornaram este evento possível. A jornada para o futuro da tecnologia e dos negócios continua, e esperamos que todos vocês se juntem a nós na próxima edição do OneX Road Show, onde continuaremos a explorar as possibilidades emocionantes que o mundo da tecnologia tem a oferecer”, disse Bicalho.

O OneX Road Show também ofereceu oportunidades de networking, permitindo que os participantes estabelecessem conexões com colegas do setor. As discussões e as trocas de experiências promovidas certamente deixaram uma impressão duradoura em todos os presentes.

O evento foi transmitido ao vivo pelo portal Plox e contou com a audiência e interação dos seguidores em suas redes sociais. Para saber mais sobre nossos próximos eventos e atualizações, siga a OneX no instagram: @onexdc.