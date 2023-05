Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), convocou toda a sociedade a participar da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, nesta quinta-feira (18). A programação incluiu uma carreata em prol da causa e uma audiência pública, com o tema “O protagonismo infantojuvenil no enfrentamento da violência sexual no município de Santana do Paraíso”.

A mensagem do Maio Laranja é a de que é necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual. Em 2023, a campanha marca, ainda, os 50 anos da morte da menina Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi abusada, violentada e brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973, no Estado do Espírito Santo. “O caso Araceli mudou o curso da sociedade e marca uma luta muito importante. Geralmente, as crianças e adolescentes são abusadas nos ambientes em que mais deveriam estar mais protegidas. O diálogo, a conscientização e a informação são fundamentais para proteger os vulneráveis. Precisamos estar atentos às nossas crianças e, principalmente, levar todos os casos e suspeitas ao conhecimento dos órgãos competentes para que medidas sejam tomadas”, destacou o prefeito municipal de Santana do Paraíso.

Pela manhã, uma carreata, saindo da Gameleira com destino à praça Matriz, reuniu cerca de 100 participantes. Na praça, houve uma mobilização dos alunos da rede municipal, com cartazes retratando frases da campanha “Faça Bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes”, além de uma apresentação instrumental da Banda do Cais. “É muito emocionante ver a causa ser acolhida por tantas pessoas. Em Santana do Paraíso, lidamos com casos extremos e outros que precisam de prevenção, portanto, é muito importante discutir esse tema junto à sociedade”, pontuou Lenice Givisiez, secretária municipal de assistência social de Santana do Paraíso.

À tarde, ocorreu uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Paraíso, convocada pelo legislador Alexandre Coutinho para discutir a respeito do protagonismo infantojuvenil no enfrentamento da violência sexual no município. A sessão contou com a presença dos alunos do 9º ano da Escola Albertino Drummond, de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho de Desenvolvimento Comunitário (CDC), Conselho Tutelar, psicólogos e do presidente da Câmara Municipal, Alber Dias.

COMO DENUNCIAR:

Ministério Público – Disque 127;

Conselho Tutelar;

Delegacias;

Denúncias locais ou o Disque 100;

Polícia Militar – Disque 190